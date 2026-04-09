Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Hauptzollamt Regensburg lädt am 18. April 2026 zum Informationstag: Ein Blick hinter die Kulissen

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Regensburg (ots)

Am Samstag, den 18. April 2026, lädt das Hauptzollamt Regensburg von 10:00 bis 14:00 Uhr zum Informationstag in die Junkersstraße 12, 93055 Regensburg, ein. Willkommen sind alle Interessierten - insbesondere auch Schülerinnen und Schüler, die sich für die spannenden Aufgaben und vielseitigen Karrieremöglichkeiten beim Zoll interessieren.

Beruf mit Vielfalt und Verantwortung

"Kaum ein Beruf bietet so viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten wie der Zoll - von der klassischen Warenabfertigung und Steuererhebung über die Vollstreckung offener Forderungen bis hin zu Ermittlungen im Bereich der Schwarzarbeit. Genau diese Vielseitigkeit macht unsere Arbeit so spannend.", erklärt René Matschke, Leiter des Hauptzollamts Regensburg.

Einblicke, Vorführungen und Beratung aus erster Hand

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm:

- Fahrzeugschau mit moderner, vollmobiler Röntgenanlage - Hundevorführung um 11:30 Uhr - Informationsstände zu verschiedenen Arbeitsbereichen des Zolls - Vorträge rund um die Ausbildung und das duale Studium beim Zoll - Gespräche mit Nachwuchskräften und erfahrenen Beschäftigten

Von der Bekämpfung illegaler Beschäftigung über die Zollfahndung und die Kontrolle des internationalen Warenverkehrs bis hin zur Verzollung von Postsendungen, dem Artenschutz, dem Verbraucherschutz und der Überwachung von Ein- und Ausfuhrverboten - der Berufsinformationstag bietet zahlreiche spannende Einblicke in die Welt des Zolls.

Wichtiger Hinweis:

Am Veranstaltungstag bleibt das Zollamt Regensburg in der Junkersstraße 12 für den regulären Publikumsverkehr geschlossen. Das Hauptzollamt Regensburg freut sich auf Ihren Besuch!

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