Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Ladefläche voller Zigaretten Waidhauser Zöllner beenden Schmuggelfahrt

Regensburg (ots)

Vor wenigen Tagen zogen Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Waidhaus des Hauptzollamts Regensburg nahe Waidhaus einen aus Südosteuropa kommenden Kleintransporter aus dem fließenden Verkehr. Auf Befragen gab der Fahrer an, sich auf dem Weg nach England zu befinden und drei Stangen Zigaretten dabei zu haben. Die erfahrenen Zöllner ließen sich allerdings von der Aussage des Mannes nicht täuschen und nahmen die Ladefläche des Fahrzeugs genauer unter die Lupe. Mit Hilfe einer mobilen Röntgenanlage überprüften die Beamten einzelne Gepäckstücke und wurden auch schnell fündig: In Plastiktüten, die in Rucksäcken und Reisetaschen versteckt waren, befanden sich insgesamt 20.020 Stück unversteuerte Zigaretten verschiedener Hersteller. Die Zöllner stellten das Schmuggelgut sicher und leiteten gegen den 43-Jährigen ein Steuerstrafverfahren ein. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf circa 3.600 Euro.

Außerdem konfiszierten die Waidhauser Zöllner in den letzten Tagen weitere 12.200 Stück unversteuerte Zigaretten, mehrere Einhand- und Springmesser, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sowie circa zehn Gramm Marihuana und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell