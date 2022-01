Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Großaufgriff durch Zöllner aus Wernberg-Köblitz: Kein Geschenkpapier, dafür über zehn Millionen Stück Schmuggelzigaretten

Bereits Anfang Dezember zogen Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Wernberg-Köblitz des Hauptzollamts Regensburg nahe Waidhaus einen aus Südosteuropa kommenden Sattelzug aus dem fleißemden Verkehr und brachten das Fahrzeug anlässlich einer zollrechtlichen Überprüfung zu einer nahegelegenen Halle. Auf Befragen händigte der 40-jährige Fahrer den Zöllnern die Frachtpapiere für die Ladung aus. Daraus wurde ersichtlich, dass der LKW mit 26 Paletten Geschenkpapier beladen sein sollte. Die tatsächliche Ladung stimmte allerdings nicht mit den Angaben in den Papieren überein: Die erfahrenen Zöllner unterzogen den Auflieger einer Röntgenkontrolle und stellten mit geschultem Blick zigarettenähnliche Strukturen in der Ladung fest. Auf der Ladefläche des Aufliegers befanden sich Paletten, auf denen, in schwarzer Folie eingewickelte Kartons, gestapelt waren. Die Zöllner öffneten zunächst mehrere Kartons und fanden darin nur Zigaretten, von Geschenkpapier keine Spur. Das Ergebnis dieser Kontrolle: Die komplette Ladung des Lkw bestand aus 26 Paletten zu je 2.000 Stangen Schmuggelzigaretten eines namhaften Herstellers. Die Zöllner aus Wernberg-Köblitz stellten somit insgesamt 10,4 Millionen Stück unversteuerte Zigaretten sicher. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf circa 1,8 Millionen Euro.

Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Regensburg erging gegen den Fahrer Haftbefehl, die Ermittlungen dauern an.

