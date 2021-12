Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: "Verpflegung der besonderen Art" Selber Zöllner stoppen Drogenfahrt

Regensburg (ots)

Knapp 30 Gramm Marihuana, diverse Rauschgiftutensilien sowie zwei scharfe Patronen stellten Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg und der Bundespolizeiinspektion Selb vor kurzem bei einem osteuropäischen Staatsangehörigen sicher. Der junge Mann befand sich auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle im Raum Hof, als er durch die Beamten kontrolliert wurde. Auf Befragen gab dieser an, lediglich Zigaretten dabei zu haben, verbotene Gegenstände o-der Drogen habe er nicht dabei. Als die Beamten das Auto genauer unter die Lupe nahmen, stellte sich schnell heraus, dass es der Reisende mit der Wahrheit nicht so genau nahm: In einer Tasche auf dem Beifahrersitz befand sich nicht nur die Verpflegung des jungen Mannes, sondern auch eine Plastikdose mit circa 25 Gramm Marihuana, eine Haschpfeife sowie eine scharfe Patrone. Im weiteren Verlauf stellten die Zöllner noch diverse Rauschgiftutensilien, eine geringe Menge Marihuana und eine zusätzliche scharfe Patrone sicher.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel-, Waffen- und Straßenverkehrsgesetz verantworten. Weitergehenden Ermittlungen erfolgten durch das Zollfahndungsamt München - Dienstort Nürnberg. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss wurde der junge Mann zuständigkeitshalber der Polizeiinspektion Hof übergeben.

