Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zollamt Weiden-Waidhaus: Verstöße gegen das Arzneimittel- und Markengesetz

Regensburg (ots)

Im Rahmen der Postabfertigung wurden in den letzten Wochen am Dienstort Weiden des Zollamts Weiden-Waidhaus fünf Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz festgestellt. Da bei den fünf abzufertigenden Paketen Unregelmäßigkeiten auftraten, wurden diese, jeweils im Beisein eines Zollbeamten, durch Beschäftigte eines Logistikunternehmens geöffnet. Insgesamt kamen so circa 1.100 Stück Tabletten und zwei medizinische Cremes zum Vor-schein. Die zuständige Arzneimittelüberwachungsbehörde wurde über die Einfuhren unterrichtet und stellte in den Prüfungsverfahren Verstöße gegen das Arzneimittelgesetzt fest. Daraufhin ordnete die Arzneimittelüberwachungsbehörde die Vernichtung der Präparate an.

In einem weiteren Paket befanden sich zwei Handtaschen eines namhaften Herstellers. Anhand der Verarbeitung und der Preisgestaltung konnte allerdings schnell festgestellt werden, dass es sich dabei um Fälschungen handelte. Der Rechteinhaber wurden darüber informiert und ordnete die Vernichtung der gefälschten Produkte an.

Außerdem verstieß der Inhalt eines Paketes gegen die Produktsicherheitsverordnung. In diesem Fall entschied sich der Empfänger dazu, die Ware zu vernichten. Die Sendungen kamen aus den USA, Kanada, Großbritannien, China und Ghana.

