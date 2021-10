Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: "Zu hoch gepokert" Drogenspürhund des Waidhauser Zolls erfolgreich

Regensburg (ots)

Vor kurzem überprüften Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Waidhaus des Hauptzollamts Regensburg nahe Waidhaus einen aus der Tschechischen Republik kommenden Pkw. Auf Befragen gab der Fahrer an, zum Kartenspielen im Nachbarland gewesen zu sein, verbotene Gegenstände, wie Waffen oder Drogen habe er nicht dabei. Allerdings hatte der Reisende nicht mit der Hartnäckigkeit der Waidhauser Zöllner gerechnet: Zunächst führten die Beamten einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf Amphetamin und Kokain reagierte. Auf nochmaliges Nachfragen gab der Reisenden an, etwas Kokain in seinem Koffer dabei zu haben. Zur genaueren Kontrolle der verschiedenen Gepäckstücke kam Rauschgiftspürhund "Lexxi" zum Einsatz. Am Koffer, der Sporttasche sowie an einem Kunststoffbeutel zeigte der Drogenspürhund großes Interesse, so dass die Waidhauser Zöllner letztendlich insgesamt ca. 1,5 Gramm Haschisch, ca. ein Gramm Kokain sowie zwei Glasampullen mit ca. 43 Gramm Hanföl sicherstellen konnten.

Die Zöllner leiteten gegen den Reisenden ein Verfahren wegen des Verdachtes eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Da zusätzlich der Verdacht des Führens eines Kfz unter Einfluss von Betäubungsmitteln bestand, wurden zuständigkeitshalber Beamte der Polizeiinspektion Vohenstrauß hinzugezogen.

