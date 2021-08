Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Kontrolleinheit Verkehrswege Selb: Schwerpunktkontrolle erfolgreich

Regensburg (ots)

Vor wenigen Tagen führten Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg im Bereich Waldsassen und Schirnding eine Schwerpunktkontrolle durch. Dabei ahndeten die Zöllner zahlreiche Verstöße. So überprüften die Beamten einen aus Tschechien kommenden Kleintransporter. Auf Befragen gaben die beiden Fahrzeuginsassen an, keinerlei verbotene Gegenstände dabei zu haben. "Wir haben nur Textilien und Zigaretten im erlaubten Rahmen gekauft", so die Auskunft der Männer. Allerdings stimmte die Aussage nicht mit der Realität überein: Bei der genaueren Inaugenscheinnahme der Ladefläche fanden die Zöllner, versteckt unter einer Jacke, zwei Plastiktüten. Diese enthielten, neben fünf Schlagringen auch insgesamt 106 Stück Feuerwerkskörper ohne die entsprechenden Prüfkennzeichen. Außerdem stellten die Zöllner noch zwei Butterflymesser sicher. Zu den aufgefundenen Gegenständen bekannte sich der 21-jährige Beifahrer.

Bei weiteren Aufgriffen während der Schwerpunktkontrolle zogen die Selber Zöllner circa 40 Gramm Cannabis-Tee, 234 Gramm Cannabis-Cookies, ein Butterflymesser sowie ein Fallmesser mit einer Klingenlänge von neun Zentimeter und geringe Mengen Marihuana aus dem Verkehr.

In allen Fällen leiteten die Zollbeamten entsprechende Strafverfahren ein.

