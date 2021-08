Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Hauptzollamt Regensburg informiert über Ausbildung und Studium Zoll-Info-Tour an den Dienststellen des Hauptzollamts Regensburg

Regensburg (ots)

Da auf Grund der derzeit geltenden Corona-Vorschriften vor - Ort -Ausbildungsmessen so gut wie nicht realisierbar sind, entschloss sich das Hauptzollamt Regensburg in diesem Jahr einen neuen Weg zu gehen. An verschiedenen Standorten im Bezirk des Hauptzollamts wird ein Infobus Halt machen, um interessierte Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Angehörige über die vielfältigen Aufgaben des Zolls im Allgemeinen und über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten im Besondern zu informieren. Die Veranstaltungen finden, unter Beachtung der derzeit geltenden Corona-Vorschriften, nur im Freien statt.

Termine Zollinfotour 2021

Zolldienststelle Hof, Köditzerstr. 1, 95030 Hof 16.08.2021 10.00 - 12.00 Uhr

Zolldienststelle Selb, Lessingstr. 5, 95100 Selb 16.08.2021 13.00 - 15.00 Uhr

Zollamt Amberg, Welserstr. 9, 92224 Amberg 18.08.2021 10.00 - 12.00 Uhr

Zollamt Regensburg, Junkersstr. 12, 93055 Regensburg 21.08.2021 11.00 - 14.00 Uhr

Zolldienststelle Weiden, Asylstraße 17, 92637 Weiden 23.08.2021 10.00 - 12.00 Uhr

Zolldienststelle Wernberg-Köblitz, Daimlerstr. 13, 92533 Wernberg-Köblitz 23.08.2021 13.00 - 15.00 Uhr

Zollamt Furth im Wald, Böhmerstr. 64, 93437 Furth im Wald 25.08.2021 14.00 - 16.00 Uhr

Für Rückfragen und weitere Informationen zu den Veranstaltungen steht die Stabsstelle Kommunikation des Hauptzollamts Regensburg zur Verfügung.

