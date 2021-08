Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zigaretten, Bier, Springmesser Further Zöllner ziehen Bilanz für Monat Juli

Regensburg (ots)

Eine Vielzahl von Vergehen ahndeten die Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald des Hauptzollamts Regensburg im vergangenen Monat. So zogen die Further Zöllner nahe Bogen einen aus Südosteuropa kommenden Kleintransporter aus dem fließenden Verkehr und brachten das Fahrzeug zu einem nahegelegenen Autobahnrastplatz. Auf Befragen gab der 34-jährige Fahrer an, sich auf dem Weg nach Großbritannien zu befinden und keinerlei anmeldepflichtigen Waren wie Zigaretten oder Alkohol dabei zu haben. Bei der anschließenden Überprüfung des Transporters fanden die Zöllner allerdings, verteilt im ganzen Fahrzeug, insgesamt 4.000 Stück unversteuerte Zigaretten sowie 240 Liter Bier. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, dass sowohl Zigaretten als auch Bier für Freunde in Belgien bestimmt seien. Die Zöllner stellten die Zigaretten sicher und leiteten gegen den Mann ein Steuerstrafverfahren ein. Nach Entrichtung der fälligen Abgaben konnte der Beschuldigte, allerdings ohne Zigaretten, seine Fahrt fortsetzen. Bei weiteren Aufgriffen beschlagnahmten die Further Zöllner ca. 38.000 Stück Schmuggelzigaretten. Der so verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf etwa 7.000.-- EUR.

Außerdem konfiszierten die Zöllner im vergangenen Monat insgesamt neun Springmesser, zwei Schlagringe und geringe Mengen Marihuana.

In allen Fällen leiteten die Beamten entsprechende Strafverfahren ein.

