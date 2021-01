Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zigaretten in Kartons versteckt- Waidhauser Zöllner stellen ca. 24.000 Stück Schmuggelzigaretten sicher

Regensburg (ots)

Vor einigen Tagen überprüften Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Waidhaus des Hauptzollamts Regensburg nahe Waidhaus einen aus Südosteuropa kommenden, mit neun Personen voll besetzten, Kleinbus. Auf Befragen gab der 26-jährige Fahrer an, dass sie sich auf dem Weg nach England befinden und jeder der Reisenden zwei Stangen Zigaretten dabeihabe.

Um die Zigaretten eindeutig zuordnen zu können, wurden alle Fahrzeuginsassen von den Zöllnern aufgefordert, ihr persönliches Gepäck aus dem Transporter zu nehmen. Danach waren im Laderaum des Kleintransporters noch fünf Kartons übrig. Auf die Frage, wem diese Schachteln gehören, gab der Fahrer an, dass die Kartons bereits bei der Übernahme im Fahrzeug waren und er diese mit nach England nehmen soll. In zwei dieser Kartons befanden sich insgesamt 19.600 Stück unversteuerte Zigaretten verschiedener Marken, in der Gepäckablage im Fahrgastraum wurden durch die Zöllner weitere 21 Stangen unversteuerte Zigaretten aufgefunden. Die Waidhauser Zöllner stellten insgesamt ca. 24.000 Stück Schmuggelzigaretten sicher und leiteten gegen den Fahrer ein entsprechendes Strafverfahren ein. Der verhinderte Steuerschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen erfolgten durch das Zollfahndungsamt München - Dienstort Nürnberg.

Bei einem weiteren Aufgriff am gleichen Tag stellten die Zöllner ca. 2.000 Stück Schmuggelzigaretten sicher, die im persönlichen Gepäck des Reisenden versteckt waren.

