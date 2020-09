Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Selber Zöllner decken zahlreiche Verstöße auf

Regensburg (ots)

Insgesamt fünf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrten unter Drogeneinfluss, Einreisen ohne erforderliche Grenzübertrittspapiere und illegale Einreisen deckten die Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg am vergangen Wochenende auf.

Bei der Überprüfung eines PKW am Sonntagnachmittag am Grenzübergang Schirnding zeigte sich schnell, dass es die drei Fahrzeuginsassen mit der Wahrheit nicht so genau nahmen: Die Frage nach mitgeführten, verbotenen Gegenständen wurde zwar von allen verneint, die Zöllner stellten jedoch bei der Fahrerin und ihrer Begleiterinnen geringe Mengen an Crystal sowie entsprechende Rauschgiftutensilien sicher. Da der durchgeführte Drogenschnelltest bei der Fahrerin zusätzlich positiv reagierte, wurde diese, wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss, an die zuständige Polizeiinspektion Marktredwitz übergeben.

Bei einer weiteren Kontrolle eines Pkw durch die Selber Zöllner stellte sich heraus, dass die beiden südosteuropäischen Insassen eines Pkw keine gültigen Grenzübertrittspapiere mit sich führten. Zuständigkeitshalber übernahm die Bundespolizeiinspektion Selb die weitere Sachbearbeitung. Da der Fahrer den Konsum von Marihuana einräumte und der durchgeführte Drogenschnelltest positiv reagierte wurde dieser ebenfalls an die Polizeiinspektion Marktredwitz übergeben.

Für einen osteuropäischen Reisenden endete die Fahrt zu seiner Arbeitsstelle im Raum Höchstädt. Bei einer zollrechtlichen Kontrolle räumte der Mann den Konsum von Marihuana ein. Auf Grund des positiven Drogenschnelltests wurde auch er wegen Fahrens unter Drogeneinfluss an die zuständige Verkehrspolizei Hof übergeben.

