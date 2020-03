Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: 03. März 2020: Tag des Artenschutzes/ Zoll leistet Beitrag zum Schutz bedrohter Tiere und Pflanzen

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

Viele Tiere und Pflanzenarten sind in ihrem Bestand gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht. Mit jeder ausgestorbenen Art wird die Welt ärmer an Genen, Farben und Formen. Der Raubbau an der Natur und Profitgier sind die Hauptgründe für das Artensterben. Der internationale Handel mit geschützten Tieren und Pflanzen hat sich zu einem lukrativen Geschäft entwickelt. Heute sind weltweit mehr als 5.600 Tier- und 30.000 Pflanzenarten und die daraus gewonnene Erzeugnisse geschützt. Zum Schutz dieser Tiere und Pflanzen wurde im Jahr 1973 das weltweite internationale Ab-kommen "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (CITES) geschlossen - besser bekannt als "Washingtoner Artenschutz Übereinkommen" (WA). Bis heute sind insgesamt 181 Staaten, also mehr als 85 Prozent aller Staaten, diesem Abkommen beigetreten. Der Zoll überwacht zum Schutz von Flora und Fauna die Einhaltung der gesetzlichen Ein- und Ausfuhrregelungen im internationalen Warenverkehr. Artengeschützte Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Waren, die verbotswidrig bzw. ohne die erforderlichen Dokumente ein- oder ausgeführt werden, werden von den Zollbehörden beschlagnahmt. Hierbei ist es un-erheblich, ob die Waren privat oder gewerblich, im Reiseverkehr, im Postverkehr oder auf anderen Transportwegen nach Deutschland gelangen.

"Mit seinen Kontrollen trägt der Zoll dazu bei, Verstöße gegen die Artenschutzbestimmungen aufzudecken und die Vielfalt der Natur zu bewahren. Denn wer geschützte Tiere, Pflanzen oder Erzeugnisse daraus, vielleicht auch aus Unwissenheit, im Internet erwirbt oder von Reisen mitbringt, läuft stets Gefahr, dass diese Bestellungen oder "Mitbringsel" durch den Zoll beschlagnahmt und eingezogen werden. Das Bundesamt für Naturschutz kann ein Bußgeld verhängen oder sogar ein Strafverfahren einleiten" so die Leiterin des Hauptzollamts Regensburg, Regierungsdirektorin Margit Brandl.

Vor allem im Reise- und Postverkehr stellt der Zoll noch immer zu viele Verstöße gegen die Artenschutzbestimmungen fest.

Das Hauptzollamt Regensburg empfiehlt daher allen Reisenden, sich bereits vor der Reise unter www.zoll.de und www.artenschutzonline.de über geschützte Arten im Urlaubsland zu in-formieren. Allgemeine Informationen zum Artenschutz, den erforderlichen Genehmigungen und Sonderregelungen werden auf der Internetseite www.cites.bfn.de umfassend dargestellt. Weitere Auskünfte zum Thema Artenschutz erhält man auf der Internetseite des Bundesamtes für Naturschutz www.cites.bfn.de. Hinweise, was problemlos aus dem Urlaub mitgebracht werden darf, findet man auf www.zoll.de und auf der kostenlosen Zoll-Reise-App. Bild(Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung)

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Regensburg

Pressesprecher

Michael Lochner

Telefon: 0941-2086-1502

E-Mail: presse.hza-regensburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell