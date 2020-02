HZA-R: Hauptzollamt Regensburg: "Aus Grün wird Blau" - neue Dienstkleidung für den Zoll

Hauptzollamt Regensburg

Seit 2018 stattet der deutsche Zoll nach und nach seine 13.500 Dienstkleidungsträger mit neuem Outfit aus. Für das Hauptzollamt Regensburg war es jetzt auch so weit: Die Zöllnerinnen und Zöllner bekamen ihre neue blaue Dienstkleidung und sind damit seit 01. Februar 2020 bei der Bekämpfung des Schmuggels und der Schwarzarbeit zu sehen. Ab Herbst 2020 wird die blaue Dienstkleidung dann auch an den Zollämtern des Hauptzollamtsbezirks Regensburg zum Erscheinungsbild gehören. Damit reiht sich der Zoll in die Farbgebung vieler anderer deutscher und europäischer Sicherheitsbehörden ein. Durch den mehrfachen Aufdruck "Zoll" auf den Kleidungsstücken sind die Zöllner jedoch weiterhin als solche zu erkennen. "Mit dieser hochwertigen, funktional verbesserten Dienstkleidung ist uns ein zeitgemäßes Auftreten möglich", so die Leiterin des Hauptzollamts Regensburg, Regierungsdirektorin Margit Brandl. Die Streifenfahrzeuge des Zolls bleiben einstweilen grün - weiß und werden erst bei Ersatzbeschaffung gegen blau - weiße Fahrzeuge ausgetauscht.

Bild (Bundeszollverwaltung): Margit Brandl(rechts) in der repräsentativen Dienstkleidung Bedienstete der Kontrolleinheit Verkehrswege Regensburg in der Funktions-Dienstkleidung

