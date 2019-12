Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Hauptzollamt Regensburg: Potenzmittel, Marihuana, Zigaretten Zöllner aus Waidhaus überführen Schmuggler

Regensburg (ots)

Insgesamt 140 Stück potenzfördernde Tabletten hatte ein 26-jähriger Südeuropäer bei sich, als er vor kurzem von Zöllnern der Kontrolleinheit Verkehrswege Waidhaus des Hauptzollamts Regensburg überprüft wurde. Die Frage nach mitgeführten, verbotenen Waren wie Waffen oder Drogen wurde von dem Reisenden verneint. Bei der Kontrolle seines Pkw wurden die Beamten jedoch schnell fündig: Im Handschuhfach befanden sich die verschreibungspflichtigen Medikamente, für die der Mann keine ärztliche Verordnung vorlegen konnte.

Ca. 33 Gramm Marihuana zogen die Zöllner bei der Kontrolle zweier Reisenden aus dem Verkehr, die über den Grenzübergang Waidhaus - Autobahn in das Bundesgebiet einreisten. Zunächst verneinten beide die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, es zeigte sich aber, dass dies nicht der Wahrheit entsprach: Einer der Männer hatte in seinen Kleidungsstücken ein Glas mit Schraubverschluss mit ca. 11 Gramm Marihuana versteckt, der andere übergab den Zöllnern eine Handyverpackung, in der sich ca. 22 Gramm Marihuana befanden.

Insgesamt 3.600 Stück unversteuerte Zigaretten wollte ein 46-jähriger Südosteuropäer gewinnbringend bei seinen Verwandten und Freunden in Belgien verkaufen. Dabei hatte er allerdings die Rechnung ohne die aufmerksamen Waidhauser Zöllner gemacht.

In allen Fällen beschlagnahmten die Beamten das Schmuggelgut und leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Regensburg

Pressesprecher

Michael Lochner

Telefon: 0941-2086-1502

E-Mail: presse.hza-regensburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell