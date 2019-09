Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: 50 Jahre im öffentlichen Dienst seltenes Dienstjubiläum beim Hauptzollamt Regensburg

Bild-Infos

Download

Regensburg (ots)

50 Jahre im öffentlichen Dienst Anton Stadlbauer vom Hauptzollamt Regensburg feiert seltenes Dienstjubiläum

Selbst für die Leiterin des Hauptzollamts Regensburg, Regierungsdirektorin Margit Brandl, die schon zahlreiche Dankes- und Beförderungsurkunden überreicht hat, war die Aushändigung der Urkunde anlässlich des 50. Dienstjubiläums von Zollamtsinspektor Anton Stadlbauer ein besonderer Moment. "Es ist mir eine große Freude, Ihnen diese Urkunde als Ausdruck der Dankbarkeit und Wertschätzung Ihrer Arbeit überreichen zu dürfen. Auch wenn Sie einen Großteil Ihres Dienstes nicht beim Zoll, sondern bei einer anderen Bundesverwaltung verrichtet haben, verdient diese Leistung höchsten Respekt und Anerkennung", so Regierungsdirektorin Brandl.

Mit 15 Jahren begann im Jahr 1969 die berufliche Laufbahn von Anton Stadlbauer im öffentlichen Dienst als Postjungbote bei der damaligen Oberpostdirektion Regensburg. Aufgrund seiner gezeigten Leistungen ermöglichte man ihm schnell den Aufstieg in die nächst höhere Laufbahn. Es folgten Stationen als Betriebsleiter in Bad Abbach sowie als Personaldisponent bei der Deutschen Post AG in Regensburg.

Mit knapp 60 Jahren suchte Anton Stadlbauer im Jahr 2014 noch einmal eine neue Herausforderung und wechselte zum Zoll.

"Mit 60 Jahren nochmals von vorne anzufangen war schon schwierig, da es sich um eine völlig fremde Materie handelte. Aber dank der Hilfe und der Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen beim Zoll habe ich mich schnell einarbeiten können", so Anton Stadlbauer.

Und seit 2016 ist er nun, wie könnte es auch anders sein, beim Zollamt Regensburg-Furth im Wald in der Postzollstelle tätig. So schließt sich der Kreis wieder.

Mit Ablauf des Jahres wird Anton Stadlbauer dann den wohlverdienten Ruhestand genießen können.

Bild: Margit Brandl, Anton Stadlbauer

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Regensburg

Pressesprecher

Michael Lochner

Telefon: 0941-2086-1502

E-Mail: presse.hza-regensburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell