HZA-R: Finanzkontrolle Schwarzarbeit: Branche verwechselt? Landschaftsbauer pflastert Straßen und zahlt keinen Mindestlohn

Durch die Verhängung einer Geldauflage in Höhe von 3.400,-- Euro beendete das Amtsgericht Hof ein Ermittlungsverfahren der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Regensburg - Dienstsitz Hof gegen einen Garten- und Landschaftsbauer aus dem Landkreis Hof.

Entgegen seinem Betriebszweck als Garten- und Landschaftsbauer, pflasterte der Unternehmer Straßen in öffentlichen Bereichen. Dabei unterließ es der Firmeninhaber seinen Arbeitnehmern den gesetzlich vorgeschriebenen Bau-Mindestlohn zu zahlen und die entsprechenden Beiträge zu den Sozialkassen abzuführen. Die so resultierende Mindestlohnunterschreitung belief sich auf ca. 50.000,-- Euro. Für dieses Vergehen erhielt der Geschäftsmann von der zuständigen Stelle des Hauptzollamts Regensburg einen Bußgeldbescheid in Höhe von 15.000,-- Euro.

Zusätzlich muss der Firmeninhaber für die vorenthaltenen Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von insgesamt ca. 88.000,-- Euro aufkommen

