Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Hauptzollamt Regensburg: Wachsame Selber Zöllner: Schmugglerin mit über 100 Gramm Crystal überführt

Regensburg (ots)

Vor kurzem überprüften Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg nahe dem Grenzübergang Waldsassen die Fahrzeuginsassen eines aus der Tschechischen Republik kommenden Taxis.

Auf Befragen gaben die beiden Fahrgäste an, nur Getränke und Textilien gekauft zu haben, verbotene Gegenstände wie Waffen oder Drogen haben sie nicht dabei. Da ein an den Händen durchgeführter Drogenschnelltest bei beiden Personen positiv verlief, nahmen die Zöllner zunächst das Taxi genauer unter die Lupe: Im hinteren Fußraum befand sich eine Glaspfeife mit 0,3 Gramm Amphetamin, zu der sich der 35-jährige Fahrgast bekannte.

Nach nochmaliger Nachfrage nach mitgeführten Betäubungsmitteln übergab die 34-jährige Mitreisende an die kontrollierende Zollbeamtin zwei in einem Kondom verpackte Plastikröhrchen, die in der Kleidung der Frau versteckt waren. Darin befanden sich ca. 105 Gramm Crystal. Ein weiteres Päckchen, ebenfalls in einem Kondom eingewickelt, mit ca. 18 Gramm Crystal, versteckte die Frau unter einer Bauchfalte.

Die Selber Zöllner stellten das Rauschgift sicher und leiteten gegen die beiden Personen Strafverfahren wegen des Verdachtes von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden kamen die beiden Beschuldigten in Untersuchungshaft. Die weitere Sachbearbeitung übernahm das Zollfahndungsamt München - Dienstsitz Weid

