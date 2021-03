Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: 15 Jahre Zollamt Hafen in Nürnberg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nürnberg (ots)

In diesem Jahr feiert das Zollamt Hafen sein 15-jähriges Bestehen an seinem heutigen Standort in der Hamburger Str. 61, an dem es am 20. März 2006 seinen Dienstbetrieb aufnahm. Weit über 100 Jahre hatte sich das Zollamt vorher in der Nürnberger Innenstadt am Kohlenhof befunden.

Die verkehrsgünstige Lage sowie die Entlastung der Innenstadt vom LKW-Verkehr zeichnen den heutigen Standort im Güterverkehrs- und Logistikzentrum GVZ Hafen Nürnberg aus. Über die Haltestelle "Zollamt-Hafen" der Buslinie 66 ist die Zolldienststelle auch an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Dies ist für die vielen Bürgerinnen und Bürger wichtig, die ihre aus dem Drittland gelieferten Postpakete beim Zollamt abholen. Der Zuständigkeitsbereich des Zollamts Hafen erstreckt sich über die Stadt Nürnberg, den Landkreis Nürnberger Land, die Stadt Schwabach und den Landkreis Roth.

Die 45 Beschäftigten des Nürnberger Zollamts haben 2019 rund 1,8 Millionen Warenpositionen zur Ein- und Ausfuhr abgewickelt, darunter über 10.000 Postsendungen aus aller Welt. "Unser Tätigkeitsfeld ist breit gefächert.", so Christine Luber, Leiterin des Zollamts. "Wir unterstützen mit Fachkompetenz Unternehmen und Privatpersonen bei Fragen zu zollrechtlichen Abläufen und Gestaltungsmöglichkeiten. Ebenso schützen wir Verbraucher vor gefälschten und damit gesundheitlich bedenklichen Produkten, wie zum Beispiel Sportschuhe mit mangelnder Dämpfung oder Elektrogeräte ohne Prüfkennzeichnung."

Das Zollamt Hafen hat Montag, Dienstag und Donnerstag von 07.30 - 16.00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 07:30 - 15:00 Uhr für die Abfertigung von Postsendungen aus dem Ausland geöffnet. Für den gewerblichen Warenverkehr stehen die Zöllner Montag bis Freitag von 7.30 - 16.30 Uhr zur Verfügung.

Hinweis: Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie muss der Publikumsverkehr auf ein Minimum reduziert werden. Es wird daher darum gebeten, soweit möglich, auf persönliches Erscheinen zu verzichten und sich zunächst per E-Mail oder telefonisch an die Zollstelle zu wenden, um das weitere Verfahren abzustimmen.

Weitere Informationen zu den Tätigkeiten der Zollverwaltung finden Sie unter www.zoll.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell