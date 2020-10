Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Hauptzollamt Nürnberg: attraktiver Arbeitgeber für Frauen

Nürnberg (ots)

Bereits zum zweiten Mal landete das Hauptzollamt Nürnberg bei der Arbeitgeberstudie des Frauenmagazins BRIGITTE "Bester Arbeitgeber für Frauen" auf der Bestenliste.

Mit dem Gesamtergebnis 4 von 5 möglichen Sternen zählt das Hauptzollamt Nürnberg zu den 182 besten Arbeitgebern für Frauen deutschlandweit.

Mehr als 250 Unternehmen aller Branchen wurden aufgrund ihrer Leistungen in den vier untersuchten Kriterien Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Flexibilität der Arbeit, Maßnahmen zur Karriereförderung sowie der Stellenwert von Transparenz und Gleichstellung bewertet. Auch der Frauenanteil in Führungspositionen sowie die selbst auferlegten Frauen-Quoten flossen in die Punktzahl mit ein - hier erhielt das Hauptzollamt Nürnberg sogar 5 von 5 möglichen Sternen.

"Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist beim Hauptzollamt Nürnberg schon seit über 10 Jahren ein wichtiges Thema", so Christine Stephan, kommissarische Leiterin des Hauptzollamts. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir bereits seit 2008 bundesweiter Vorreiter bei der Einführung eines Eltern - Kind - Büros und - wie die gesamte Zollverwaltung - seit 2016 im audit berufundfamilie zertifiziert sind."

Aufgrund seines breiten Aufgabenspektrums, aber eben auch wegen der weitreichenden familienfreundlichen Möglichkeiten für Teilzeit- und Telearbeit ist das Hauptzollamt Nürnberg ein attraktiver Arbeitgeber - nicht nur, aber besonders für Frauen.

Weitere Informationen zu Ausbildung und Beruf beim Zoll unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell