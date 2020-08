Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Nürnberger Zoll warnt eindringlich vor Betrügern - neue gefälschte E - Mails im Umlauf

Nürnberg (ots)

Aktuell häufen sich beim Zoll - auch in Mittelfranken - Hinweise von aufmerksamen Bürgern, dass betrügerische E-Mails mit der Absenderadresse eines Postdienstleisters in Umlauf sind. Per E-Mail werden zu Unrecht Zahlungen von Zoll und Steuern unter Nutzung von anonymen Prepaid-Zahlungsdienstleistern angefordert. Der Betreff der E-Mails lautet "Fwd: Paketbenachrichtigung: REGIONAL CUSTOMS DIRECTORATE", die angegebene Paketverfolgungsnummer lautet immer "RS20201990654791".

Hinweis "Die deutsche Zollverwaltung fordert niemals die Zahlung von Einfuhrabgaben über Prepaid-Zahlungsdienstleister an!", so Martina Stumpf, Sprecherin des Hauptzollamts Nürnberg.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Nürnberg

Pressesprecherin

Martina Stumpf

Telefon: 0911-9463-1118

E-Mail: presse.hza-nuernberg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell