HZA-N: Gefährliche Arzneimittel - Hauptzollamt Nürnberg informiert zum Weltverbrauchertag

Am 15. März ist Weltverbrauchertag. Dieser geht zurück auf John F. Kennedy, der bereits 1962 drei grundlegende Verbraucherrechte proklamierte. Eines davon ist das Recht, vor gefährlichen oder unwirksamen Medikamenten geschützt zu werden.

Die Überwachung des internationalen Warenverkehrs nach oder aus Deutschland durch die Zollverwaltung trägt hierzu erheblich bei. Diese Überwachung im Rahmen der Zollabfertigung findet nicht nur an den Grenzen - wie am Flughafen Nürnberg -, sondern auch an den Zollämtern im Binnenland statt.

Stellt der Zoll dabei zum Beispiel in Postpaketen echte oder gefälschte Medikamente fest, werden diese im Regelfall sichergestellt und vernichtet. Der Verkehr mit Arzneimitteln unterliegt in Deutschland zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Risiken und Schäden nämlich strengen Vorschriften nach dem Arzneimittelgesetz. Privatpersonen dürfen daher im Wege des Post- oder Kurierversands grundsätzlich keine Arzneimittel aus dem Ausland beziehen.

"Besonders bedenklich sind auch die großen Mengen an Dopingmitteln, die wir immer wieder aus dem Verkehr ziehen", so Martina Stumpf, Pressesprecherin des Hauptzollamts Nürnberg. 10.000 Einheiten in Form von Tabletten und Ampullen stellten die Zöllner zum Beispiel im Mai 2019 sicher. Mittel, die zum Muskelaufbau und zur Fettverbrennung dienen und teilweise in der Tiermedizin Anwendung finden. Bei den Substanzen handelte es sich u.a. um Clenbuterol und somit um besonders gefährliche und häufig im Doping verwendete Stoffe, die in der Anlage zum Anti-Doping-Gesetz aufgelistet sind, und deren Besitz oder Verbringen nach Deutschland zu Dopingzwecken im Sport komplett verboten ist. "Vor der Bestellung und Einnahme solcher Medikamente kann nur ausdrücklich gewarnt werden", so Stumpf.

Auch vor Produktfälschungen und Waren mit mangelhafter Sicherheit schützt der Zoll Tag für Tag die Bürgerinnen und Bürger. Die Einfuhrkontrollen des Zolls sind dabei eine der wichtigsten Maßnahmen gegen Produktpiraten und Hersteller unsichererer Waren. Und natürlich auch zum Schutz der einheimischen Wirtschaft und Arbeitsplätze.

Für die vielfältigen Aufgaben zum Schutz von Umwelt, Arten, Bevölkerung und Wirtschaft sucht der Zoll stets engagierte Nachwuchskräfte. Für einen Ausbildungs- bzw. Studienbeginn zum 01.08.2021 nimmt das Hauptzollamt Nürnberg bis zum 15. September des Jahres Bewerbungen entgegen.

Ausführliche Informationen finden Sie auch unter www.zoll.de. Zur Ausbildung beim Zoll unter talent-im-einsatz.de.

