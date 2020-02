Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Von Artenschutz bis Zigaretten - der Zoll informiert auf der Freizeit-Messe

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Der deutsche Zoll ist Tag und Nacht im Einsatz für Bürger, Wirtschaft und Sicherheit. Ob bei Reisen ins Ausland, Bestellungen im Internet oder Zahlung der KFZ-Steuer - bei allen Themen kann man mit dem Zoll in Berührung kommen, oft auch unerwartet.

Das Hauptzollamt Nürnberg ist daher auch in diesem Jahr wieder als Aussteller auf der "Freizeit-Messe" im Nürnberger Messegelände vertreten und berät zu allen Themen aus dem vielfältigen Aufgabenbereich des Zolls. Was darf ich von einer Auslandsreise mitbringen? Oder was darf ins Postpaket? Das alles und noch viel mehr können die Besucherinnen und Besucher hier aus erster Hand erfahren.

Der Zoll ist heute eine moderne Wirtschaftsverwaltung des Bundes, die neben der Steuererhebung und dem Umwelt- und Verbraucherschutz eine Vielzahl von Aufgaben erledigt, die für die Allgemeinheit und das Staatswesen sehr wichtig sind. Wer einen starken Arbeitgeber sucht, der gute Perspektiven und eine sichere Zukunft bietet, ist hier genau richtig. In diesem Jahr bietet das Hauptzollamt Nürnberg an allen Messetagen eine Einstellungsberatung zu allen Fragen rund um Bewerbung, Einstellung und Ausbildung an.

Weitere Informationen zur Zollverwaltung unter www.zoll.de, zur Ausbildung unter www.talent-im-Einsatz.de.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Nürnberg

Pressesprecherin

Martina Stumpf

Telefon: 0911-9463-1118

E-Mail: presse.hza-nuernberg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell