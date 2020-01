HZA-N: 15 Jahre Zollamt Erlangen - Tennenlohe

Hauptzollamt Nürnberg

Am 1. Februar 2005 eröffnete das Zollamt Erlangen seinen neuen Dienstsitz in Tennenlohe und feiert so in diesen Tagen dort sein 15 - jähriges Bestehen. Mit der Zusammenlegung der Zollämter Erlangen, Fürth und Neustadt/Aisch im Gewerbepark Tennenlohe entstand an zentralem Ort eine Dienststelle, die sowohl die hiesigen Global Player als auch den heimischen Mittelstand in der Zollabfertigung kompetent betreut. Durch Konzentration des Personals und bedarfsgerechte Öffnungszeiten wird seit 2005 ein kompetenter Service für Unternehmen und Privatpersonen geboten.

Der Bezirk des Zollamts umfasst die Städte Fürth und Erlangen, die Landkreise Fürth, Erlangen-Höchstadt, Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und eine Reihe von Gemeinden des Landkreises Forchheim.

"2018 haben wir mit 27 Beschäftigten insgesamt über 530.000 Ein- und Ausfuhren abgewickelt.", so Dieter Grund, Leiter des Zollamts. "Unsere Aufgaben sind vielfältig. Neben der Abfertigung von Waren und Postsendungen sind wir unter anderem seit 2014 Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger für KFZ-Steuer-Angelegenheiten."

In den kontrollierten Postsendungen fanden sich 2019 unter anderem auch sechs verbotene Waffen, Drogen und gefälschte Markenprodukte.

