HZA-N: Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg - Hauptzollamt Nürnberg ist dabei

Am kommenden Wochenende findet der Tag der offenen Tür der Stadt Nürnberg statt. Auch das Hauptzollamt Nürnberg als Bundesbehörde beteiligt sich an dieser Veranstaltung. Am Samstag von 10 - 17 Uhr zeigt der Zoll in seinem Informationspavillon auf dem Vorplatz des BAMF Wunderliches und Gruseliges aus seiner Asservatensammlung. Daneben präsentiert die Kontrolleinheit Verkehrswege als "Anti-Schmuggel-Einheit" des Hauptzollamts Nürnberg ihre Einsatzfahrzeuge, Ausrüstung und zeigt Waffen und Drogen aus ihren Sicherstellungen.

Von Artenschutz bis Zigaretten, von Arzneimitteln bis Zebrafell - die Zöllnerinnen und Zöllner geben Auskunft zu allen Fragen rund ums Reisen und zu den Einfuhrbestimmungen der EU.

Unter fachkundiger Moderation finden um 10.30, 12.30 und 14.30 Uhr die beliebten Hundevorführungen statt, bei denen Koffer beschnüffelt und Drogen gesucht werden.

Für sein breites Aufgabenspektrum sucht der Zoll immer engagierte Bewerberinnen und Bewerber. Die Besucher haben daher natürlich Gelegenheit sich auch über die Ausbildung beim Zoll zu informieren.

Weitere Informationen zur Zollverwaltung unter www.zoll.de, zur Ausbildung beim Zoll unter www.talent-im-einsatz.de.

