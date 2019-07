Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Hasch - Gebäck und Pilze als Tee: seltsame Lebensmittel beim Zoll

Nürnberg

Marihuana in ungewöhnlicher Form fand die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg gestern bei einer Fahrzeugkontrolle an der A 3 Würzburg - Regensburg, Höhe Tennenlohe.

Die Insassen des westeuropäischen PKW gaben auf Befragen der Zöllner zunächst an, nur eine Stange Zigaretten dabei zu haben. Der besondere Geruch, der aus dem Fahrzeug strömte, zeigte den Zöllnern jedoch anderes an: sechs Haschbrownies und insgesamt knapp 25 Gramm Marihuana und Haschisch hatte der 36-jährige Beifahrer als Wegzehrung mit an Bord genommen.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, gegen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 5.000 Euro durfte er seine Fahrt nach München fortsetzen.

10 Kilogramm "Tee" der anderen Art wurden vergangene Woche beim Dienstsitz Weißenburg des Zollamts Ansbach - Weißenburg zur Verzollung angemeldet. Tatsächlich handelte es sich jedoch um sog. Chaga - Mushrooms, die in Russland auf Birken wachsen und als Heilpilze gehandelt werden. Die Pilze werden dort von Einheimischen gepflückt und können zur Herstellung von Tee verwendet werden. Die hiesige Arzneimittelbehörde stufte die Pilze als Arzneimittel ein und zog diese aus dem Verkehr.

