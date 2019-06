HZA-N: Zoll - Standort in Weißenburg wird 65

Hauptzollamt Nürnberg

Zoll - Standort in Weißenburg wird 65

Nürnberg

Am 30. Juni 1954 wurde in der Schulhausstr. 9 in Weißenburg vom Zoll ein neues Gebäude für das Zollamt in Betrieb genommen. Daher feiert der Standort, der seit dem 1. Januar 2016 als weiterer Dienstsitz des Zollamts Ansbach fortbesteht, am kommenden Sonntag sein 65-jähriges Bestehen. "Trotz einer Umstrukturierung der Zollämter im Jahr 2016 konnte der Standort in Weißenburg aufrechterhalten werden und ist somit weiterhin ein wichtiger Ansprechpartner vor Ort für Wirtschaftsbeteiligte und sorgt für kürzere Wege bei der Abholung von Postpaketen", so Fred Kaunzinger, Leiter des Zollamts Ansbach - Weißenburg.

Die Geschichte des Zolls in Weißenburg geht wahrscheinlich bis ins 11. Jahrhundert zurück, als sich die Stadt zur befestigten Siedlung mit Toren entwickelte. Torzöllner gelten allgemein als die ersten Zöllner, denn an Stadttoren befanden sich schon seit alter Zeit Zollstätten. Spätere Standorte im 20. Jahrhundert sind Am Marktplatz, in der Bahnhofstraße und in der Niederhofener Straße dokumentiert.

Heute ist der Zoll eine moderne Wirtschaftsverwaltung, die sich durch ein breites Aufgabenspektrum von der Warenabfertigung über die Einnahme von Steuern bis hin zur Bekämpfung von Schwarzarbeit auszeichnet. So werden in Weißenburg nicht nur Waren zur Ein- und Ausfuhr abgefertigt, sondern auch bestimmte Bereiche der Kfz - Steuer bearbeitet.

Die Zollstelle in Weißenburg mit ihren fünf Bediensteten hat 2018 weit über 4.000 Einfuhrsendungen und über 30.000 Ausfuhrsendungen abgefertigt. "Darunter ca. 1.200 Postsendungen aus aller Welt, die Verbotenes wie Plagiate oder Arzneimittel, aber auch Ungewöhnliches wie ein eiliges Brautkleid oder eine Urne samt Inhalt enthalten können", berichtet Manuela Mühlöder aus ihrer 10-jährigen Erfahrung als Abfertigungsleitung beim Dienstsitz Weißenburg. Die Schwerpunkte der Warenabfertigung liegen u.a. im Bereich von Kunststoffteilen für die Automobilindustrie, Maschinenbauprodukten und Sportartikeln. Daneben werden über Weißenburg leonische Waren (Kabel), Textilien, Juramarmor, KFZ, sowie Bier abgefertigt.

Der Zoll bildet in Weißenburg auch Nachwuchskräfte des mittleren und gehobenen Zolldienstes aus. Die Zollverwaltung ist für ihren bundesweiten Einsatz stets auf der Suche nach engagierten und flexiblen Bewerberinnen und Bewerbern für die Ausbildung oder das duale Studium.

Weitere Informationen zur Zollverwaltung unter www.zoll.de, zur Ausbildung beim Zoll unter www.talent-im-einsatz.de.

