Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Bundesweite Schwerpunktprüfung bei Paketdienstleistern - auch der Nürnberger Zoll prüft

Nürnberg

Von den frühen Morgenstunden bis in die Mittagszeit prüften über 70 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Nürnberg vergangenen Freitag die Beschäftigungsverhältnisse in der Paket- und Kurierdienstbranche.

"Geprüft wurde in mehreren großen Postverteilzentren in Nürnberg. Über 250 Arbeitnehmer aus insgesamt 44 Firmen wurden dabei zu ihren Arbeitszeiten, Löhnen und Beschäftigungsbedingungen befragt", so Martina Stumpf, Pressesprecherin des Hauptzollamts Nürnberg.

In knapp 30 Fällen ergaben sich Hinweise auf Mindestlohnverstöße oder das Vorenthalten von Sozialabgaben, in einem Fall auf Leistungsmissbrauch. Weitere Ermittlungen werden hier folgen.

