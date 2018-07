HZA-N: Zoll und Zoo gemeinsam für den Artenschutz

1 weiterer Medieninhalt

Nürnberg (ots) - Am kommenden Wochenende lädt der Tiergarten Nürnberg in Kooperation mit der Artenschutzgesellschaft YAQUA PACHA zum Sommer-Kinderfest ein. Auch das Hauptzollamt Nürnberg beteiligt sich mit einem Informationsstand am Sonntag, 8. Juli 2018, wieder an dieser Veranstaltung.

Der Artenschutz - ein wichtiges Thema auch für den Zoll - steht an diesem Tag im Mittelpunkt. Die Aktion "Artenschutz be-greifen" ist für Groß und Klein geeignet. Wer kann nur durch Ertasten und Fühlen erraten, welche artengeschützten Tiere sich in der Greifbox verbergen? Außerdem gibt es verschiedenste Exponate aus der Asservatenkammer des Zolls zum Anschauen und Anfassen. Zu sehen sind z.B. auch die Schmetterlinge, die im März in einem Paket aus Russland am Nürnberger Zollamt Hafen sichergestellt wurden.

Natürlich beraten die Zöllnerinnen und Zöllner die Besucher auch zu allen Fragen rund um den Zoll und zu den Ausbildungsangeboten ihrer Behörde.

