HZA-M: Anabolika in nicht geringer Menge am Münchner Flughafen entdeckt

Im Rahmen einer Gepäckkontrolle fanden Münchner Zöllner im Reisegepäck eines 35-jährigen mehrere verbotene Präparate zum Muskelaufbau. Das Zollfahndung München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Wochenende wurde am Münchner Flughafen anlässlich eines Einsatzes eines sogenannten "ScanVans", einem zu einem mobilen Röntgengerät umgebauten Transporter, das Gepäck eines aus der Türkei kommenden Fluges durchleuchtet. In den Gepäckstücken eines 35-jährigen Deutschen fanden die Zöllner schließlich mehrere Packungen verschiedener Anabolikatabletten. Der Beschuldigte gab an, die Substanzen zum schnellen Muskelaufbau in der Türkei für fünf Euro je Packung gekauft zu haben. Sie wären ausschließlich zum Eigenverbrauch bestimmt.

"Da die aufgefundene Gesamtmenge der Anabolika über eine nicht geringe Menge hinausgeht, hat nun das Zollfahndungsamt München die Ermittlungen übernommen", so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

