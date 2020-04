Hauptzollamt München

HZA-M: Münchner Zoll bietet Infotelefon am 09.05.2020 für interessierte Schülerinnen und Schüler an

München (ots)

Am 09.05.2020 veranstaltet das Hauptzollamt München für Schülerinnen und Schüler einen Infotag in neuer Form: am Samstag stehen die Ausbildungsexperten zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr für alle Fragen rund um das Thema Ausbildung und Dualem Studium beim Zoll telefonisch zur Verfügung.

"Derzeit müssen leider zahlreiche Infoveranstaltungen, Vorträge und Besuche von Schulen ausfallen. Trotzdem sind wir natürlich auch weiterhin auf der Suche nach potenziellen Nachwuchskräften für die Unterstützung in unserem Team.", so Marie Müller, Pressesprecherin beim Hauptzollamt München.

Die Zöllner freuen sich über viele Anrufe von Interessierten unter der Nummer 089/ 975 - 90717 (nur am 09.05.2020 freigeschaltet).

Das Hauptzollamt München ist zudem zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie".

Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt München

Pressesprecherin

Marie Müller

Telefon: 089/975-90760

E-Mail: presse.hza-muenchen@zoll.bund.de

www.zoll.de

