HZA-M: Der Zoll fährt blau

Nach der Umstellung von grüner auf blaue Dienstkleidung werden nun auch die Einsatzfahrzeuge des Hauptzollamts München Schritt für Schritt an das neue Design angepasst.

Bereits 2017 wurde die Umstellung von Grün auf Blau von der Bundeszollverwaltung in Absprache mit dem Bundesministerium der Finanzen angekündigt. Begonnen wurde hierbei im September 2018 zunächst mit der Ausstattung der Zöllnerinnen und Zöllner mit neuer, blauer Dienstkleidung. Nun folgen auch die bundesweit über 1.000 Einsatzfahrzeuge des Zolls.

Ziel der Reform ist die unmittelbare Erkennbarkeit als Sicherheitsbehörde und die Eingliederung in das optische Erscheinungsbild dieser Behörden - nicht nur deutschland-, sondern auch europaweit.

"Dem Hauptzollamt München werden künftig drei moderne, blaue Einsatzfahrzeuge im neuen Design zur Verfügung stehen. Diese Anzahl wird in den folgenden Monaten im Zuge von Ersatzbeschaffungen weiter erhöht, bis alle grünen Einsatzfahrzeuge vollständig durch Blaue ersetzt wurden", so Gerhard Rittenauer, Leiter des Hauptzollamts München.

Schule beendet -was dann? Tag der Ausbildung beim Münchner Zoll Wer sich persönlich über den Zoll informieren möchte, hat am 09.05.2020 die Chance dazu. An diesem Tag wird ein Infotag in der Landsberger Str. stattfinden, zu dem sich alle Interessierten unter presse.hza-muenchen@zoll.bund.de anmelden können.

