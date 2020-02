Hauptzollamt München

HZA-M: Münchner Zoll deckt Bargeldschmuggel auf

München (ots)

320.000 Euro hat der Zoll am Flughafen München am vergangenen Freitag im Koffer einer 27- jährigen Chinesin sichergestellt.

Die Zöllner am Flughafen München baten die Kellnerin zu einer Kontrolle. In ihrem mit grüner Plastikschutzfolie umwickelten Koffer machten sie dann einen großen Bargeldfund: die 27-jährige Dame hatte 320.000 Euro in jeweils 50 Euro- Scheinen in verschweißte Kaffee-, Keks- und Chipsverpackungen versteckt.

Die Dame machte keine Angaben zum Verwendungszweck. Das Geld wurde sichergestellt.

Das Zollfahndungsamt München führt nun die weiteren Ermittlungen.

Hintergrundinformation Barmittel im Wert von 10.000 Euro oder mehr müssen bei einer Reise in ein Drittland (Land außerhalb der Europäischen Union) schriftlich beim Zoll angemeldet werden. Da für verschiedene Straftaten, wie zum Beispiel Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, Barmittelbewegungen notwendig sind, dienen diese Anmeldungen zur Aufdeckung oder Verhinderung solcher Straftaten. Das Nicht-Anmelden ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu einer Million Euro belegt werden kann.

Schule beendet -was dann? Tag der Ausbildung beim Münchner Zoll Wer sich jedoch lieber persönlich u.a. über das Thema Barmittel oder Schmuggel beim Zoll informieren möchte, hat am 09.05.2020 die Chance dazu. An diesem Tag wird ein Infotag in der Landsberger Str. stattfinden, zu dem sich alle Interessierten unter presse.hza-muenchen@zoll.bund.de anmelden können.

