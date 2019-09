Hauptzollamt München

HZA-M: Zoll verhindert Zigarettenschmuggel

München

20.000 Zigaretten wollte ein Mann am Zoll des Flughafens München vorbei schmuggeln.

Der Reisende hat den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passiert, als die Zöllner den 23-jährigen Mann am Dienstag zu einer Kontrolle baten. Während der Überprüfung stellten die Beamten in zwei Reisekoffern 100 Stangen Zigaretten fest.

"Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Zigaretten sichergestellt", so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt München übernommen. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

