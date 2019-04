HZA-M: Illegale Beschäftigung auf der Großbaustelle Strafjustizzentrum

Hauptzollamt München

Am 09.04.2019 wurde durch das federführende Hauptzollamt München - Finanzkontrolle Schwarzarbeit, das Polizeipräsidium München und die Steuerfahndung München das Bauvorhaben Strafjustizzentrum am Leonrodplatz kontrolliert.

Auf der sich noch im Rohbau befindenden Baustelle wurden acht Firmen und 130 Personen überprüft. Insgesamt wurden 14 Bauarbeiter wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und der Urkundenfälschung festgenommen; sie hatten unechte Passdokumente vorgelegt, um kroatische Staatsbürgerschaften vorzutäuschen, und waren unter falschem Namen aufgetreten. Des Weiteren wurden zusätzlich zwei Arbeitgeber wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern festgenommen.

Seitens des Hauptzollamts München haben sich verschiedene Sachverhalte ergeben, welche eine weitergehende und umfangreiche Prüfung erfordern.

Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte von Zoll, Steuerfahndung und Polizei im Einsatz.

