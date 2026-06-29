PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Lörrach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll nimmt mutmaßlichen Drogenboten vorläufig fest

Lörrach.Weil am Rhein (ots)

Verbotene Substanzen frei Haus

Schon am 17. Mai kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach an der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein den aus Frankreich kommenden Rad- und Fußgängerverkehr. Den Rucksack eines 35-jährigen Mannes, welcher die Brücke mit einem Elektroroller befahren hatte, nahmen die Zöllnerin und der Zöllner dabei genauer unter die Lupe: Darin transportierte der Mann insgesamt elf gepolsterte Umschläge, alle bereits mit Internetmarken zum Versand durch die Deutsche Post versehen. Danach waren die Umschläge für verschiedene Empfänger in Deutschland, in der Schweiz, in den Niederlanden und in Dänemark bestimmt. Alle Umschläge enthielten Tabletten und/oder mit verschiedenfarbigem Pulver gefüllt kleine Tütchen, einem Test nach vermutlich Ketamin, Amphetamine, Kokain, Metamphetamin, Potenzmittel und andere Designerdrogen in Mengen von einem bis zu 140 Gramm. Der Mann, welcher sich nur in spanischer Sprache verständigen konnte, wurde wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz und gegen das Arzneimittelgesetz vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Stuttgart, welche den Vorgang an die Staatsanwaltschaft Lörrach abgab. Diese erhob im Juni Anklage zum Amtsgericht Lörrach - Schöffengericht. Der Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Lörrach
Pressesprecherin
Antje Bendel
Telefon: 07621 941-1200
E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Lörrach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Lörrach
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Lörrach
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 07:52

    HZA-LÖ: Zoll verdirbt Spritztour mit schickem Auto

    Lörrach (ots) - 8.000 Euro an Abgaben In einer am 17. Juni auf dem Wanderparkplatz Rührberg zwischen Grenzach-Wyhlen und Inzlingen eingerichteten Kontrollstelle zogen Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Lörrach unter anderem einen sportlichen Premium-SUV mit Schweizer Kennzeichen aus dem Verkehr. Gefahren wurde das Fahrzeug von einem 33-jährigen Mann aus Weil am Rhein, welcher alleine unterwegs war. Das Auto ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 07:36

    HZA-LÖ: Hauptzollamt Lörrach prüft Taxi- und Mietwagenunternehmen

    Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots) - Mehrere Hinweise auf Verstöße Am 9. Juni kontrollierten mehr als 60 Zollbeamtinnen und -beamte des Aufgabenbereichs Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Bezirk des Hauptzollamts Lörrach um die Standorte Lörrach, Freiburg und Offenburg 45 Betriebe der Taxi- und Mietwagenbranche. Dazu wurden mehr als 90 Arbeitnehmerinnen und ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 09:00

    HZA-LÖ: Testphase für digitalen Ausfuhrkassenzettel an der Schweizer Grenze startet

    Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots) - Neue App "dAKZ" des Zolls Am 16. Juni.2026 beginnt die Testphase der neuen Zoll-App "dAKZ" zur Erteilung von digitalen Ausfuhrkassenzetteln im privaten Reiseverkehr an der Landesgrenze zur Schweiz. Mit der App werden die Abläufe rund um die Bestätigung der Ausfuhr von in Deutschland erworbenen Waren für eine spätere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren