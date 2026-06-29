Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll nimmt mutmaßlichen Drogenboten vorläufig fest

Lörrach.Weil am Rhein (ots)

Verbotene Substanzen frei Haus

Schon am 17. Mai kontrollierte eine Streife des Hauptzollamts Lörrach an der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein den aus Frankreich kommenden Rad- und Fußgängerverkehr. Den Rucksack eines 35-jährigen Mannes, welcher die Brücke mit einem Elektroroller befahren hatte, nahmen die Zöllnerin und der Zöllner dabei genauer unter die Lupe: Darin transportierte der Mann insgesamt elf gepolsterte Umschläge, alle bereits mit Internetmarken zum Versand durch die Deutsche Post versehen. Danach waren die Umschläge für verschiedene Empfänger in Deutschland, in der Schweiz, in den Niederlanden und in Dänemark bestimmt. Alle Umschläge enthielten Tabletten und/oder mit verschiedenfarbigem Pulver gefüllt kleine Tütchen, einem Test nach vermutlich Ketamin, Amphetamine, Kokain, Metamphetamin, Potenzmittel und andere Designerdrogen in Mengen von einem bis zu 140 Gramm. Der Mann, welcher sich nur in spanischer Sprache verständigen konnte, wurde wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz und gegen das Arzneimittelgesetz vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Stuttgart, welche den Vorgang an die Staatsanwaltschaft Lörrach abgab. Diese erhob im Juni Anklage zum Amtsgericht Lörrach - Schöffengericht. Der Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

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