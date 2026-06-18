Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Hauptzollamt Lörrach prüft Taxi- und Mietwagenunternehmen

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Mehrere Hinweise auf Verstöße

Am 9. Juni kontrollierten mehr als 60 Zollbeamtinnen und -beamte des Aufgabenbereichs Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Bezirk des Hauptzollamts Lörrach um die Standorte Lörrach, Freiburg und Offenburg 45 Betriebe der Taxi- und Mietwagenbranche. Dazu wurden mehr als 90 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. Bei zwanzig Unternehmen müssen die Zollbediensteten wegen möglicher Unstimmigkeiten weitere und intensivere Überprüfungen vornehmen. So gab es in zwei Fällen - je einem Unternehmen im Raum Offenburg und im Raum Freiburg - Hinweise auf Mindestlohnverstöße, bei einem Ortenauer sowie bei zwei im Freiburger Raum ansässigen Betrieben ist davon auszugehen, dass die Sozialabgaben nicht oder in unrichtiger Höhe abgeführt worden sind. Im Falle von vier Fahrerinnen bzw. Fahrern gehen die Beamten momentan davon aus, dass diese neben dem Lohnbezug aus der Fahrertätigkeit auch zu Unrecht Sozialleistungen beziehen. Die Leistungsbehörde dürfte in diesen Fällen nicht über die Beschäftigung unterrichtet sein. In der Ortenau überprüften die Zöllnerinnen und Zöllner zudem einen Fahrer mit irakischer Staatsbürgerschaft, dessen Aufenthaltstitel abgelaufen war und eine Verlängerung versagt wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Maßnahme wurde ohne einen konkreten Anlass oder Hinweise durchgeführt. Hinter solchen verdachtslosen Sonderprüfungen des Zolls steckt immer auch eine präventive Absicht, um gegenüber Unternehmen und auch der Öffentlichkeit zu verdeutlichen, dass Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung keine Kavaliersdelikte sind, sondern dem Staat vor allem einen hohen finanziellen Schaden zufügen. Ein Schaden, der jede Bürgerin und jeden Bürger trifft.

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