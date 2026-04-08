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Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Ohne Aufenthaltstitel und Arbeitsgenehmigung im Nagelstudio gearbeitet

Freiburg (ots)

Feststellungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach

Während einer gemeinsamen Prüfmaßnahmen mit Beamtinnen und Beamten des Finanzamts Freiburg-Stadt am 25. März im Stadtgebiet Freiburg, stellten Zöllnerinnen und Zöllner in einem Nagelstudio zwei dort arbeitende Personen fest, welche weder über eine Arbeitserlaubnis noch über einen für Deutschland gültigen Aufenthaltstitel verfügten. Gegen beide wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet, ebenso gegen die Geschäftsführerin des Studios wegen Beihilfe. Während der Aufnahme der Daten der beschuldigten Personen und der Sicherstellung von Beweismitteln versuchte eine weitere im Geschäft angestellte Person die Zollbediensteten zu behindern und wurde dabei auch verbal übergriffig. Der Vorfall wurde schließlich zur Anzeige gebracht. Die Prüfmaßnahme der Zöllnerinnen und Zöllner konzentrierte sich auf die Zahlung des Mindestlohns, die sozialversicherungsrechtlichen Meldepflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und, im Falle von ausländischen Beschäftigen, auf das Vorliegen von Arbeitsgenehmigungen. Überprüft wurden an diesem Tag noch vier weitere dem Kosmetikgewerbe zuzurechnende Unternehmen, welche beanstandungslos blieben.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Lörrach
Pressesprecherin
Antje Bendel
Telefon: 07621 941-1200
E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell

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