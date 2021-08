Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Nachwuchs beim Hauptzollamt Lörrach

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Ausbildung und duales Studium haben am 1. August begonnen

64 junge Frauen und Männer haben am Sonntag, den 1. August 2021, ihre Ausbildung bzw. ihr Studium beim Hauptzollamt Lörrach begonnen und wurden nach der Ablegung des Amtseides vom Leiter des Hauptzollamts, Matthias Heuser, zu Beamtinnen und Beamten auf Widerruf ernannt.

"Sie haben sich für eine Ausbildung auf hohem Niveau entschieden, für einen sicheren Arbeitsplatz, für berufliche Vielfalt, für eine verantwortungsvolle Tätigkeit, für gute Verdienstmöglichkeiten und für einen Arbeitgeber, der Ihnen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Dienst und privaten Anforderungen nach Möglichkeit immer entgegenkommt", so Matthias Heuser in seiner Begrüßungsrede zur feierlichen Amtseinführung in der großen Abfertigungs- und Beschauhalle des Zollamts Weil am Rhein-Autobahn. Er verwies auf die Verantwortung, die der Beruf der Zollbeamtin und des Zollbeamten mit sich bringt und vergaß nicht zu betonen, dass es ihm und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Zeiten der Pandemie besonders bewusst sein, welche Privilegien der Beruf mit sich bringe.

Die 46 frischgebackenen Anwärterinnen und Anwärter im mittleren Dienst sind bereits in die Internatsunterkunft der Zollschule in Sigmaringen eingezogen, wo sie zunächst im fachtheoretischen Blockunterricht juristische Grundlagen erlernen. Achtzehn Studierende, die in die Laufbahn des gehobenen Dienstes eingestellt wurden, wechseln sich an der Hochschule des Bundes in Münster gruppenweise ab Mitte August zunächst in Fern- und Präsenzlehre ab. Für alle geht es anschließend in die erste Praxisphase in den verschiedenen Aufgabenbereichen des Hauptzollamts Lörrach. Betreut werden die Nachwuchskräfte von einem sechsköpfigen Team, allen voran Ausbildungsleiter Alfred Plohmann.

Bewerbungen zum dualen Studium bzw. zur Ausbildung beim Hauptzollamt Lörrach ab 1. August 2022 sind noch bis zum 15. September 2021 möglich. Der Bezirk des Hauptzollamts mit einer Fläche von fast 5.000 km² erstreckt sich über die Landkreise Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald, den Stadtkreis Freiburg, den Landkreis Emmendingen sowie den Ortenaukreis und über einige Städte und Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis und Landkreis Rottweil. Die rund 1.000 Beschäftigten verrichten ihre Aufgaben bei Weitem nicht nur an der Grenze zur Schweiz, sondern werden auch von Dienstorten aus tätig, die über den ganzen Bezirk verteilt sind. Mehr Informationen zur dualen Ausbildung und zum dualen Studium sind auf den Internetseiten der Zollverwaltung, www.zoll.de und www.zoll-karriere, abrufbar oder direkt telefonisch bei der Pressestelle des Hauptzollamts Lörrach unter der Telefonnummer 07621 170-2200, -2210 oder -2220 zu erfragen.

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell