Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Schmuggel von Waldpilzen - sammeln nur mit Augenmaß

Lörrach.RheinfeldenLörrach.Rheinfelden (ots)

Bereits Ende Oktober kontrollierten deutsche Zöllner am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn einen 51jährigen Schweizer bei der Ausreise aus dem Bundesgebiet. Er habe jenseits der Grenze Pilze gesammelt, gab der Mann bereitwillig an und präsentierte den Zöllnern einen Korb mit verschiedenen Waldpilzen. Drei Kilogramm zeigte die Waage am Zollamt an. Vielleicht hatte der Mann nicht gewusst, dass die natur- und artenschutzrechtlichen Bestimmungen für Deutschland und Baden-Württemberg das Sammeln von nur einem Kilogramm Wildpilzen pro Tag und Person erlauben. Die Zollbeamten mussten deshalb ein Bußgeldverfahren einleiten. Mit zwei Kilogramm Pilzen weniger im Korb und 200 Euro weniger im Geldbeutel - diesen Betrag musste der Betroffene als Sicherheit für das zu erwartende Bußgeld hinterlegen - durfte der Mann schließlich seine Fahrt in Richtung Schweiz fortsetzen. Zur weiteren Bearbeitung wurde der Vorgang samt Waldfrüchten an das als Naturschutzbehörde zuständige Landratsamt Lörrach abgegeben.

