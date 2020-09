Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zoll deckt Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung auf

Lörrach.Freiburg (ots)

Bundesweite Schwerpunktprüfung in der Branche Kurier-, Express- und Paketdienstleister

Mehr als 2.200 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) überprüften am 17. September 2020 in einer bundesweiten Schwerpunktprüfung die Branche der Kurier-, Express- und Paketdienstleister, insbesondere mit Blick auf die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz, die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, den unrechtmäßigen Bezug von Sozialleistungen sowie die illegale Beschäftigung von Ausländern. Seit dem 1. Januar 2020 gilt in dieser Branche der allgemeine Mindestlohn von 9,35 Euro je Stunde. Überprüft wurde zudem auch die Nachunternehmerhaftung, die seit dem 1. Juli 2020 gilt. Die Nachunternehmerhaftung regelt die Erfüllung der Zahlungspflicht und die Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge für Unternehmen dieser Branche. Die Einsatzkräfte haben insgesamt rund 8.000 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt sowie in über 250 Fällen Geschäftsunterlagen der Unternehmen überprüft. In rund 1.600 Fällen sind noch weitere Sachverhaltsaufklärungen durch die FKS erforderlich. Die Prüfungen sind noch nicht abgeschlossen. Auch im Bereich des Hauptzollamts Lörrach, an den Standorten Lörrach und Freiburg, wurden 22 Unternehmen überprüft und dabei 122 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. 22 Sachverhalte müssen danach jeweils einer eingehenderen Prüfung unterzogen werden, weil sich Hinweise zu Mindestlohnverstößen, Beitragsvorenthaltungen, Scheinselbständigkeit, illegaler Ausländerbeschäftigung oder Leistungsmissbrauch ergeben haben. Daneben stellten die Zöllnerinnen und Zöllner zwölf Verstöße gegen die Sofortmeldepflicht fest: Arbeitgeber haben den Tag des Beginns eines Beschäftigungsverhältnisses spätestens bei dessen Aufnahme an die Rentenversicherung zu melden. Vorsätzliche und leichtfertige Zuwiderhandlungen von Arbeitgebern sind mit Bußgeld bedroht. Zusatzinformation: Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung führt ganzjährig regelmäßig sowohl bundesweite als auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen in bestimmten Branchen zu erhalten, der bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit ein wichtiges Instrument insbesondere zur Senkung gesellschaftlicher Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung darstellt.

