HZA-LÖ: Berufsanfänger beim Hauptzollamt Lörrach - Willkommen im "Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland"

Rund 2.200 junge Menschen haben am 1. August ihre Ausbildung im mittleren bzw. ihr Studium im gehobenen Dienst beim Zoll begonnen, 46 davon beim Hauptzollamt Lörrach.

"Sie alle haben sich für eine Ausbildung oder ein Duales Studium in der Bundeszollverwaltung entschieden, für eine Ausbildung auf hohem Niveau, für einen sicheren Arbeitsplatz, für berufliche Vielfalt, für eine verantwortungsvolle Tätigkeit, für gute Verdienstmöglichkeiten und für einen Arbeitgeber, der Ihnen hinsichtlich der Vereinbarkeit von Dienst und privaten Anforderungen nach Möglichkeit immer entgegenkommt," so Regierungsdirektor Matthias Heuser, Leiter des Hauptzollamts Lörrach. Auch unter den besonderen Bedingungen hat es sich das Hauptzollamt nicht nehmen lassen, mit Unterstützung der Stadt Weil am Rhein und unter strikter Einhaltung der landesrechtlichen Vorgaben, dieses wichtige Ereignis in der Altrheinhalle in Weil am Rhein-Märkt angemessen feierlich für die Berufseinsteiger zu gestalten. "In dieser Krise wird uns allen ganz deutlich das Positive bewusst, das der Beamtenstatus mit sich bringt. Ich erwarte von Ihnen allen, dass Sie sich im Dienst jederzeit aktiv für die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland einsetzen und sich Ihrer Verantwortung bewusst sind. Vergessen Sie nie, dass die Würde des Menschen, der Ihnen in Ihrer Funktion gegenübersteht, unantastbar ist, egal, welchen Geschlechts, welcher Religion, welcher nationalen oder ethnischen Zugehörigkeit. Das erwarte ich von Ihnen!", so Heuser abschließend.

Betreut durch ein fünfköpfiges Team unter der Leitung von Zolloberamtsrat Alfred Plohmann absolvieren die Berufseinsteiger eine zweijährige Ausbildung (mittlerer Dienst) bzw. ein dreijähriges Studium (gehobener Dienst). Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden an zolleigenen Bildungszentren in Münster und Sigmaringen absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Abteilungen und Zollämtern des Hauptzollamts, die über den ganzen Bezirk, der die Landkreise Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, den Stadtkreis Freiburg und den Ortenaukreis überspannt, verteilt sind.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten.

Für eine Einstellung zum 1. August 2021 können sich Interessierte noch bis zum 30. September 2020 bewerben. Da momentan keine Ausbildungsmessen oder Schnuppertage stattfinden können, ist eine telefonische Ausbildungsberatung jederzeit vereinbar. Die Ausbildungsleitung oder die Beschäftigten der Pressestelle nehmen sich gerne Zeit, um alle Fragen rund um das Bewerbungs-, Auswahl- und Ausbildungsverfahren zu beantworten. Ausführliche Informationen finden sich dazu auch im Internet unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Ansprechpartner beim Hauptzollamt Lörrach für die Ausbildung bzw. das Studium beim Zoll ist die Ausbildungsleitung: Herr Alfred Plohmann Telefon: 07621 170-1500 E-Mail: ausbildung.hza-loerrach@zoll.bund.de oder Pressestelle des Hauptzollamts Lörrach Telefon: 07621 170-2200 E-Mail: presse.hza-loerrac@zoll.bund.de

