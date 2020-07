HZA-LÖ: 5.400 Euro Geldstrafe für Ortenauer Bauunternehmer

Hauptzollamt Lörrach

Nach Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach hatte ein 50jähriger Bauunternehmer aus der Ortenau für mehrere seiner bei ihm beschäftigten Arbeiter über einen Zeitraum von Oktober 2017 bis Dezember 2018 keine Sozialversicherungsbeiträge entrichtet. Das Amtsgericht Offenburg verhängte deshalb eine Geldstrafe in Höhe von 5.400 Euro gegen den Mann. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Beschuldigte in fünfzehn Einzelfällen den Tatbestand des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt erfüllt hatte. Den so bei den Sozialversicherungsträgern entstandenen Schaden in Höhe von rund 28.000 Euro hat der Mann ebenfalls zurückzubezahlen. Der Strafbefehl ist inzwischen rechtskräftig und der Verurteilte damit auch vorbestraft.

