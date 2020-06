Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Fleischverarbeitender Betrieb im Freiburger Raum geprüft

Freiburg (ots)

Zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung überprüfte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Freiburg des Hauptzollamts Lörrach am vergangenen Donnerstag, den 28. Mai, einen Betrieb des fleichverarbeitenden Gewerbes. So wurden 25 im Unternehmen angetroffene Arbeitnehmer zu ihren Arbeitsbedingungen befragt und Einblicke in die Geschäftsunterlagen genommen. Unterstützt wurden die 16 Zöllnerinnen und Zöllner dabei auch von Beschäftigten der Gewerbeaufsicht der Stadt Freiburg. Insgesamt ergaben sich aus Sicht des Zolls nur zwei Hinweise auf mögliche Verstöße: Ein ausländischer Arbeiter konnte zum Zeitpunkt der Kontrolle keine Arbeitserlaubnis vorweisen, ein weiterer Arbeitnehmer steht im Verdacht, zusätzlich zu seinem Arbeitslohn zu Unrecht Sozialleistungen zu beziehen. "Insgesamt waren die 25 angetroffenen und befragten Arbeiter sehr koopertiv", so Pascal Krieg vom Hauptzollamt Lörrach, der den Einsatz verantwortlich leitete.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Lörrach

Pressesprecherin

Antje Bendel

Telefon: 07621-170-2200

E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell