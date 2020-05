Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Wiederaufnahme der AKZ-Abfertigung beim Hauptzollamt Lörrach

Lörrach. Weil am Rhein.Rheinfelden (ots)

Nachdem im Bereich des Hauptzollamts Lörrach wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie seit Mitte März keine Bestätigungen für private Ausfuhren an Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz im EU-Ausland erteilt werden konnten, wird der Dienstbetrieb an den Serviceschaltern ab 2. Juni 2020 wieder aufgenommen. Die Ausfuhrbelege bzw. Antragsformulare sind unbedingt vollständig ausgefüllt vorzulegen. Die Hygienehinweise an den Dienststellen sind zu beachten.

Die vom Bundesinnenministerium beschlossenen Einreisebeschränkungen und die Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg bleiben hiervon unberührt.

