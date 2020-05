Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Weiterhin keine Bestätigungen für Ausfuhren von Privatpersonen bei deutschen Grenzzollämtern

Die Hauptzollämter Lörrach und Singen weisen darauf hin, dass die Serviceschalter zur Bestätigung von Ausfuhrkassenzetteln an den Grenzübergängen zur Schweiz, trotz der ab Samstag, 16.05.2020, angekündigten weiteren Lockerungen der vorübergehend wieder eingeführten Einreisekontrollen, noch nicht besetzt sind. Derzeit werden für Einkäufe in Deutschland grundsätzlich keine Ausfuhrkassenzettel durch den deutschen Zoll abgestempelt. Aktuell wird geprüft, wann der Dienstbetrieb in diesem Bereich wieder aufgenommen werden kann.

