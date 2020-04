Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: "Call your Future" - Ausbildungsberatung beim Hauptzollamt Lörrach geht am 23. April neue Wege

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Keine Berufsberatung in der Schule, keine Ausbildungsmessen, keine Schnuppertage - während der Coronapandemie müssen sich Schülerinnen und Schüler, Ausbildungs- und Studieninteressenten verstärkt online schlau machen. Das Hauptzollamt Lörrach möchte das Angebot - der aktuellen Lage angepasst - erweitern und so persönlich wie möglich gestalten: Die Ausbildungsleiter, Alfred Plohmann und Wolfgang Buttler, stehen dazu am 23. April in der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr telefonisch unter den Nummern 07621 170-1500 und 07621 170-1520 Rede und Antwort zu allen Fragen rund um das dreijährige duale Studium in der Laufbahn des gehobenen Dienstes und die zweijährige, ebenfalls duale Berufsausbildung in der Laufbahn des mittleren Dienstes. Bis wann kann ich mich bewerben? Welche körperlichen Voraussetzungen müssen Bewerber erfüllen? Kann ich mich auch mit einer Schwerbehinderung bewerben? Welche Unterlagen muss ich vorlegen? Wie läuft die Ausbildung/das Studium ab. In welchen Aufgabengebieten sind Zöllnerinnen und Zöllner eingesetzt? Was verdiene ich währende der Ausbildung? Am Ende des jeweiligen Gesprächs soll kein Fragezeichen mehr stehen. Sollte die Nachfrage nach Beratungsgesprächen sehr groß und die Leitungen deshalb häufig blockiert sein, kann per Mail an die Pressestelle des Hauptzollamts (presse.hza-loerrach@zoll.bund.de) eine kurze Notiz mit der eigenen Telefonnummer geschickt werden, spätestens am Folgetag oder zu einem anderen gewünschten Zeitpunkt erfolgt dann ein Rückruf. Informationen zur Ausbildung in der Bundeszollverwaltung sind auch auf www.zoll.de und www.talent-im-einsatz.de abrufbar. Unter zoll karriere sind wir mit regelmäßigen Posts auch auf Instagram und Facebook zu finden.

