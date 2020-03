Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Kontaktstellen für Kraftfahrzeugsteuerangelegenheiten und Postzollstellen im Zuständigkeisbereich des Hauptzollamts Lörrach nach wie vor erreichbar

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Bürgerinnen und Bürger, die zur Erledigung von Kraftfahrzeugsteuerangelegenheiten eine der bei den Zollämtern Appenweier, Freiburg und Weil am Rhein oder der Abfertigungsstelle Hausach eingerichteten Kontaktstellen aufsuchen oder Postsendungen aus dem Ausland zollrechtlich abfertigen lassen möchten, können dies nach wie vor zu den üblichen Öffnungszeiten erledigen. Seit dem 1. Februar 2020 können zudem generell von der Deutschen Post AG zum Zollamt weitergeleitete Postsendungen bis zu einem Wert von 1.000 Euro ohne persönliches Erscheinen abgefertigt werden. Auskünfte zum Verfahren geben die Zollstellen, Informationen hierzu sind auch auf der Internetseite der Deutschen Zollverwaltung www.zoll.de abrufbar. In einigen Fällen kann es durchaus sinnvoll sein, sich schon im Vorfeld mit der jeweiligen Dienststelle telefonisch in Verbindung zu setzen. So kann auch sichergestellt werden, dass noch vorzulegende Dokumente und Unterlagen vollständig mitgebracht werden. Um den Kontakt mit anderen Zollbeteiligten und mit den Bediensteten beim Zutritt zu den Ämtern und in den Diensträumen so gering wie möglich zu halten, wurden vor Ort Maßnahmen getroffen. Selbstverständlich können Abgaben auch bargeldlos, mit Karte bezahlt werden.

