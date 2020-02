HZA-LÖ: Schmuggler am verduften gehindert

Hauptzollamt Lörrach

Lörrach.Rheinfelden (ots)

249 originalverpackte, noch mit Diebstahlsicherung versehene Parfumflakons fand eine Kontrollstreife des Hauptzollamts Lörrach Ende Januar in einem aus der Schweiz einreisenden, mit drei Personen besetzten Fahrzeug unweit des Grenzübergangs zwischen Basel und Grenzach-Wyhlen. Sie kämen aus Basel, gab der 45-jährige Fahrer an, er habe dort von einem Freund die Parfums übernommen und anschließend die beiden Mitfahrerinnen am Badischen Bahnhof abgeholt. Nun seien sie gemeinsam auf der Heimreise nach Düsseldorf. Kassenbelege für die zahlreichen Düfte könne er leider keine vorweisen. Die Auflistung der diversen Parfums ergab einen Gesamtwarenwert von rund 20.000 Euro - weit über der Einfuhrfreimenge. Die Ware hätte zollrechtlich angemeldet werden müssen. Einfuhrabgaben in Höhe von knapp 3.700 Euro wurden festgesetzt und dazu gegen den Mann ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, dessen Ausgang noch aussteht. Da die weitere Fahrzeugkontrolle Utensilien zu Tage beförderte, die die Zöllner auf einen Diebstahl schließen ließen, wurden auch die Kollegen der Landespolizei hinzugezogen.

