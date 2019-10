Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zollkapelle Freiburg lädt zum Jahreskonzert ein

Lörrach. Weil am Rhein (ots)

Zum traditionellen Jahreskonzert lädt die Zollkapelle Freiburg - ein Organ des Hauptzollamts Lörrach - am 9. November 2019 um 20:00 Uhr wieder alle Bürgerinnen und Bürger in die Altrheinhalle in Weil am Rhein-Märkt ein. Der Eintritt ist frei.

Die 32 Musikerinnen und Musiker des Orchesters sind ausnahmslos aktive Zöllnerinnen und Zöllner. Aus dem großen konzertanten Repertoire der Kapelle hat Dirigent Otto Hildebrand ein anspruchsvolles Programm mit acht Stücken, u.a. mit Filmmusik, Tangoklängen und einem Streifzug durch die Neue Deutsche Welle, zusammengestellt.

Schöne Preise warten in einer Tombola auf glückliche Gewinner und Alleinunterhalter Christian Olivieri aus Weil am Rhein spielt im Anschluss an das Konzert bis 1:00 Uhr Tanzmusik. Für die Bewirtung sorgt die Sportvereinigung Märkt-Eimeldingen. Einlass ab 19:00 Uhr.

