Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Zollhundeführer des Hauptzollamts Lörrach im bundesweiten Vergleich vorne dabei

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lörrach.Freiburg.Offenburg (ots)

Im jährlichen Wettbewerb der leistungsstärksten Zollhundeführerinnen und Zollhundeführer, zu dem im September dieses Jahres19 Zollbeamtinnen und -beamte von zwölf Hauptzollämtern mit ihren Diensthunden in Düsseldorf angetreten waren, haben zwei Beamte des Hauptzollamts Lörrach mit Ihren vierbeinigen Teamkollegen erfreulich gut abgeschnitten: Andreas Stoller belegte mit dem zwei Jahre alten "Nox", einem Malinois, den zweiten Platz, Axel Probst erreichte mit seinem vierjährigen Schäferhund "Balko" Rang 3. Der Wettbewerb besteht aus den Disziplinen "Gehorsam" und "Schutzdienst", in denen vor Punktrichtern verschiedene Teilprüfungen zu absolvieren sind. Axel Probst und "Balko" hatten bei den Gehorsamsprüfungen sogar als bestes Team abgeschnitten.

Das Hauptzollamt Lörrach hat derzeit acht Zollhunde im Einsatz. Die Hunde sind als Drogenspür- und Schutzhunde eingesetzt und leben auch außerhalb des Dienstes und nach ihrer "Zurruhesetzung" bei ihrem Frauchen oder Herrchen. Eine Grundausbildung erhalten die Spürnasen an den beiden Hundeschulen der Zollverwaltung in Bleckede in Niedersachsen und in Neuendettelsau in Mittelfranken, anschließend werden sie unter Anleitung eines hauptamtlichen Lehrwartes beim Hauptzollamt regelmäßig weiter trainiert.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Lörrach

Pressesprecherin

Antje Bendel

Telefon: 07621-170-2200

E-Mail: presse.hza-loerrach@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Lörrach, übermittelt durch news aktuell